La classifica delle top 10 scuole del Fvg per Eduscopio.

È il liceo scientifico “Magrini – Marchetti” di Gemona il migliore istituto del Friuli Venezia Giulia per prepararsi all’Università e uno tra i migliori in Italia. Questo secondo i dati dell’ edizione 2021 del portale online “Eduscopio” della Fondazione Agnelli. Nel podio troviamo poi il liceo scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia, lo scientifico “Copernico” e il classico “Stellini”, entrambi istituti di Udine.

La lista continua con le altre scuole della regione, che seppur non classificandosi in testa, offrono un’ottima preparazione per l’università. Tra le strutture migliori troviamo al quarto posto il “Marinelli” di Udine, seguito dal liceo classico “Dante Alighieri” di Gorizia al quinto posto, lo scientifico “Einstein” di Cervignano al sesto, il “Manzini” di San Daniele e il “Convitto Nazionale Paolo Diacono” di Cividale al settimo. All’ottavo posto si trova il liceo scientifico “Buonarroti” di Monfalcone, al nono posto il liceo di scienze umane “Percoto” di Udine e lo scientifico “Linussio” di Codroipo al decimo.

Eduscopio.

Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Per la nuova edizione di Eduscopio, sono stati analissati i dati di 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole.

«Il periodo della pandemia – afferma Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti”.

