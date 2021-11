Auto si ribalta a Martignacco, un’altra centra il palo a Mortegliano

L’incidente a Martignacco e Mortegliano.

Duplice incidente stradale, questa notte, a Martignacco e Mortegliano, tra le 4 e le 5 di mattina. Nel primo caso un’auto si è ribaltata sulla strada regionale 464 a Martignacco, ma fortunatamente i conducenti, soccorsi dai vigili del fuoco di Udine e dai sanitari del 118, sono rimasti lievemente feriti e sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo. Poco dopo, in via Cavour a Mortegliano un’auto ha centrato, invece, un palo della segnaletica, abbattendolo. Anche in questo caso il conducente è rimasto lievemente ferito.

