Il denaro di Gerry Scotti per il progetto per i bimbi.

Lacrime di felicità per Giulia Brisighelli, 38 anni di Udine, chirurga in Sudafrica, e che ha ricevuto 15 mila euro da Gerry Scotti. Il noto conduttore televisivo, infatti, ha voluto dare il suo contributo alla ricerca e alle attività in Africa di Surgeons for little lives, fondazione per la quale la specialista friulana lavora.

La donazione è stata annunciata da Gerry Scotti durante la IV Giornata della ricerca in memoria di Umberto Veronesi, che si è svolta alla Scala di Milano. La giovane chirurga friulana si è collegata in diretta dall’ospedale di Soweto, insieme ai colleghi, al marito e alla figlia, la piccola Olivia.

Dopo aver letto la storia della Brisighelli su un quotidiano locale, il noto presentatore ha voluto regalare 15 mila euro per supportare i costi delle cure e delle attrezzature necessarie. Durante l’intervista con Gerry Scotti la Brisighelli ha raccontato che in Africa i bambini sono colpiti da malformazioni anorettali e le spese sono molto elevate, specialmente quelle dopo l’operazione. I bambini infatti hanno bisogno di assistenza che l’ospedale, in mancanza di fondi, non può garantire. Ecco quindi che la donazione che potrà fare la differenza per i piccoli pazienti.

Dall’Italia all’Africa.

La chirurga friulana Brisighelli si è laureata e specializzata a Milano. Dopo di che ha avuto la possibilità di fare esperienza al Cincinnati Children’s Hospital degli Stati Uniti. Il viaggio non si ferma, perché la Brisighelli vola a Cape Town, dove ha lavorato al Red Cross Children’s Hospital. Tornata in Italia, nel 2016 diventa chirurga pediatra. Nell’ottobre del 2017 si trasferì in Africa, dopo aver incontrato Chris Westgarth-Taylor che le aveva offerto un lavoro a Johannesburg. Da quel momento in poi la Brisighelli ha deciso di dedicare la sua vita ai bambini in Africa.

