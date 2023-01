Addio a Lucia Londero, con i suoi 102 anni era la più anziana di Gemona

I funerali di Lucia Londero si terranno mercoledì 4 gennaio.

E’ morta sabato 31 dicembre Lucia Londero che, con i suoi 102 anni, era la più anziana di Gemona. Nata il 18 agosto 1920 da giovane aveva lavorato per anni come governante e poi ha gestito la mensa in una casa di cura di Treviso.

Ritornata a Gemona per godersi la famiglia e i nipoti, ha vissuto a casa fino a 95 anni prima di essere accolta nella casi di riposo di Gemona. Una grande festa lo scorso agosto per il suo 102esimo compleanno, trascorso insieme alla famiglia. I funerali si terranno mercoledì 4 gennaio nel Duomo di Gemona, alle 10 e 30.