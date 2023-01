La politica del Fvg in lutto: è morto Giorgio Tombesi

Addio a Giorgio Tombesi.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Tombesi. È stato un grande politico, che ha caratterizzato la politica regionale e nazionale per quasi un ventennio. Esponente e protagonista di primo piano nella Trieste degli anni Settanta del secolo scorso è sempre stato vicino al mondo degli Esuli. Il Friuli Venezia Giulia ha perso oggi un uomo che ha saputo estendere il suo grande impegno e la costante dedizione, oltre che nella politica, anche nell’economia, nell’associazionismo e nella cultura della propria comunità attraverso il ruolo di presidente della Camera di commercio e del Circolo della cultura e delle arti di Trieste“.

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a nome dell’intera Giunta regionale, ha voluto ricordare l’ingegner Giorgio Tombesi morto oggi all’età di 96 anni. Nato a Udine nel marzo del 1926 Tombesi è stato deputato della Democrazia Cristiana nella VII e nell’VIII legislatura lasciando un segno importante nelle vicende politiche di Trieste e dell’Italia.

Laureato in ingegneria l’ex parlamentare fu molto apprezzato come presidente della Camera di commercio di Trieste. Valente amministratore, funzionario pubblico, persona fortemente impegnata in numerosi sodalizi, fondazioni e istituzioni cittadine. Nel 2017 aveva ricevuto il Sigillo Trecentesco, il prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Trieste.