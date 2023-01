Storico commerciante di Udine trovato morto in casa: aveva 64 anni

Daniele Musto è stato trovato senza vita in casa.

E’ stato trovato morto nella sua casa di via Ausonia Daniele Musto, storico commerciante di Udine che in Friuli aveva gestito moltissime attività. Malato da tempo, faceva fatica a muoversi e veniva aiutato da un amico nelle faccende di casa e in alcune commissioni.

Ed è stato propri l’amico a trovarlo senza vita martedì, dopo che Musto non aveva risposto ad alcune chiamate e messaggi. Sconosciute al momento le cause della morte ma il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire anche cosa sia successo al 64enne che solo qualche giorno prima era stato dimesso dall’ospedale di Monfalcone.

Tantissime le attività di Musso in Friuli: a Udine nel 1981 aprì il bar Manhattan per poi passare all’Engel Stube di Lignano. Fu gestore anche di alcune ludoteche e tra i primi in Friuli ad installare i distributori automatici di figurine. Dopo un periodo di successi, alcuni investimenti sbagliati gli avevano fatto perdere molto del suo patrimonio, ma non l’entusiasmo che lo contraddistingueva. Neanche l’incendio della sua casa popolare nel 2016 l’aveva scalfito e attualmente gestiva il negozio Discolibri di via Mantica.