Il nuovo studio di tatuaggi di Mattia Ramenghi a Gemona.

Lunedì 13 dicembre apre a Gemona del Friuli, in via Cavour 21, il nuovo studio di tatuaggi “Ink Tales Tattoo”. Titolare del locale è Mattia Ramenghi, un venticinquenne gemonese che, dopo diversi anni di studio nel settore, sta finalmente realizzando il grande sogno di aprire un’attività tutta sua, dove i potenziali clienti avranno un’ampia scelta sulla tipologia e sullo stile dei loro tatuaggi.

“Per me, l’apertura di Ink Tales Tattoo Studio rappresenta innanzitutto la possibilità di poter esprimere me stesso in piena libertà, e desidero in particolare che diventi un ambiente in cui i clienti possono trovare un servizio accogliente e fatto su misura per loro – afferma Mattia -. Ho scelto di intraprendere questa avventura a Gemona perché ritengo che sia una realtà che favorisce il rapporto di fiducia tra cliente e tatuatore, a differenza di come può accadere negli studi delle grandi città, dove gli appuntamenti vengono troppo spesso gestiti frettolosamente e con poca cura”. Mattia ha le idee ben chiare: “Ho deciso di focalizzarmi in particolare sullo stile cartoon, che ritengo estremamente versatile e rappresentativo del mio stile – sottolinea -, senza però limitare il mio lavoro esclusivamente a questa forma di espressione“. Ink Tales Tatoo Studio si propone di aiutare, supportare e consigliare chiunque voglia esprimere attraverso il tatuaggio una storia, un ricordo, un’emozione o più semplicemente una parte di sé.

Per poter soddisfare al massimo la clientela, la maggior parte dei tatuaggi verranno eseguiti su appuntamento, salvo giornate dedicate al “walk in” (in occasione del quale i clienti entrano e si tatuano senza prenotare); inoltre, è previsto uno sconto promozionale per chi si avvicina per la prima volta al mondo del tatuaggio.

Lo studio aprirà con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre rimarrà chiuso la domenica. Per maggiori info: www.inktales.it

(Visited 318 times, 318 visits today)