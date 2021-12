La vittoria dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di basket.

L’Apu Old Wild West Udine domina sul campo dell’Urania Milano vincendo per 81 a 54. Partita mai in discussione con i friulani che si portano sul più venti già a fine primo quarto terminato 29 a 9. Troppo il divario tra le due formazione con Milano costretta a rinunciare per infortunio al suo miglior giocatore cioè la guardia americana Aaron Thomas. Udine controlla il match grazie alle solide prestazioni di un ritrovato Federico Mussini da 15 punti, 14 di un finalmente incisivo Michele Ebeling e Brandon Walters da 13 punti 8 rimbalzi senza errori al tiro.

Soddisfatto a fine partita il coach Matteo Bonicciolli che guarda con un certo ottimismo al futuro: “Abbiamo giocato il miglior primo quarto dell’anno giocando una pallacanestro straordinaria ed una difesa asfissiante. Dopo c’è stata la reazione dei nostri avversari ed abbiamo giocato un secondo quarto indecoroso che abbiamo perso 16 a 9 senza energia e attenzione. Energia ed attenzione che abbiamo ritrovato negli ultimi due quarti. Terminiamo il primo ciclo di dieci partite di campionato con 8 vittorie e le due sconfitte sono arrivate in trasferta con un differenziale totale di sei punti. Ora arrivano sfide importanti con Trapani e Torino”.

Miglior prestazione dell’anno per Michele Ebeling, autore di 14 punti, che finalmente può sorridere dopo un avvio di campionato abbastanza sottotono: “Sono contento di aver portato il mio mattoncino. Sto lavorando per questo e sono felice. Ora abbiamo due partite ostiche in casa con Trapani e Torino però noi stiamo lavorando duro in allenamento e speriamo di vincerle”. Udine chiuderà il 2021 con i due sopraccitati impegni casalinghi contro Trapani domenica 19 dicembre e il big math contro Torino il 23 dicembre.

