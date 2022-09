Natale all’uncinetto, l’iniziativa per trasformare Gemona in un luogo magico

Torna Natale all’uncinetto a Gemona.

Lo sappiamo che manca ancora tanto al Natale, ma il tempo non è mai abbastanza quando si vogliono fare le cose per bene. A seguito del grande e per molti versi imprevisto successo delle passate edizioni il progetto ‘Vivi il Cuore‘ lancia ora Natale all’uncinetto 2022 a Gemona.

Per trasformare Gemona in un luogo magico in occasione delle festività più amate dell’anno i promotori hanno bisogno dell’aiuto di tutti. L’obiettivo è quello di addobbare il centro storico con tanti alberi di Natale decorati con piccole mattonelle, palline, alberelli, angioletti, stelline, ninnoli vari, ovviamente e rigorosamente realizzati all’uncinetto.

“La creatività non di certo non manca, come già visto negli anni scorsi – commentano dall’associazione – . Chi poi non avesse tempo da dedicare al progetto, ma volesse donare della lana potrà farlo. L’iniziativa è nata in piena pandemia come stimolo a fare comunità impegnando i gemonesi e non solo (abbiamo registrato collaborazioni da ogni parte d’Italia) in un progetto collettivo per la nostra Gemona. Chiunque voglia darci una mano lo può fare chiamando il 346 1647192″.