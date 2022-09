L’inaugurazione del nuovo centro del riuso a Pradamano.

Il 1 ottobre alle ore 10 e 30 presso l’ecocentro di Lovaria a Pradamano sarà inaugurato il centro di riuso che sarà aperto i lunedì dalle 14 alle 16. L’obiettivo di questo nuovo servizio è contrastare e superare la cultura dell’usa e getta diffondendo la cultura del riuso dei beni non arrivati a fine vita che si basa su principi di tutela ambientale e solidarietà sociale.

Promuovendo il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, si contribuisce a ridurre i rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento riducendo anche le emissioni di Co2 aiutando l ambiente.

Nel centro potranno essere conferiti materiali e oggetti suscettibili di riuso ad esempio mobili elementi di arredo, attrezzature sportive, oggettistica, giocattoli, pubblicazioni, articoli per infanzia, biciclette come da linee guida regionale . Si tratta di uno dei primi in Regione che verrà gestito direttamente A&T2000. Il centro verrà inoltre messo a disposizione in convenzione ad altri enti interessati per il conferimento sovracomunale.