Gli arredi del Grande Fratello Vip in mostra a Casa Moderna

A Casa Moderna anche gli arredi del Grande Fratello Vip.

Una delle trasmissioni più famose e seguite della televisione italiana, “Il Grande Fratello Vip”, sarà indirettamente protagonista della Fiera della Casa Moderna di Udine nello stand della Natisa di Moimacco, azienda che dal 2011 produce tavoli, sedie e complementi d’arredo di design esportati in tutto il mondo e che ha contribuito ad arredare la “casa” nella quale è ambientata la storica trasmissione.

In particolare, Natisa ha fornito gli sgabelli Flare in arancione per la cucina, alcune poltroncine Iris-P per l’area living e, per lo studio televisivo, diverse poltrone Diamant lounge nell’iconico colore rosso della trasmissione sulle quali siederanno gli ospiti durante le dirette gli ospiti e, prossimamente, i partecipanti che saranno via via esclusi dalla casa. Sempre il rosso – colore che per il Feng Shui ha il dono di attirare la fortuna in casa – sarà il protagonista anche dell’allestimento dello stand di circa 140 metri quadri di Natisa alla fiera Casa Moderna, curato dall’architetto Cristina Pala.

Altri prodotti, fra i quali un prototipo del tavolo Orbit lungo quattro metri, il tavolo Albatros, il tavolo Nest e il tavolo Origami, panche Jasmine e poltroncine Iris, sono stati forniti da Natisa al Quartiere fieristico udinese per arredare la “Sala Bianca” al primo piano che sarà utilizzata durante tutta la durata della Casa Moderna per ospitare incontri e convegni.

Questi e gli altri prodotti di design realizzati dall’azienda friulana saranno esposti al Padiglione 6, Corsia A, Stand 5/5-6-7 della Fiera della Casa Moderna da sabato 1° ottobre a domenica 9 ottobre.

“I nostri prodotti, per il loro design di alto livello e la produzione effettuata con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale – afferma Mauro Busolini, contitolare e Ceo di Natisa -, sono apprezzati in tutta Italia e nel mondo, ma per noi la Fiera della Casa Moderna rimane un appuntamento imperdibile. Abbiamo, infatti, il cuore e la testa in Friuli e tutto ciò che facciamo è frutto della cultura del saper fare del nostro territorio e dell’ispirazione che ogni giorno ci fornisce la nostra meravigliosa regione. Per questo – spiega – partecipiamo alla kermesse udinese con uno stand di alto livello nel quale esponiamo il meglio della nostra produzione a partire dai prodotti che ci hanno fatto conoscere perché presenti nella “casa” del Grande Fratello Vip, fino ad arrivare alle ultimissime novità presentate al Salone del Mobile di Milano la scorsa primavera”.

I visitatori dello stand Natisa potranno avere una panoramica completa della produzione Natisa (tavoli, sedie, complementi d’arredo), ma anche dei pezzi unici e cuciti “su misura” proprio per Casa Moderna con colori e stoffe inedite presentate proprio in occasione della fiera.