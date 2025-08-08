Omicidio di Gemona, avviate le pratiche per l’affidamento della bimba di sei mesi

Omicidio di Gemona, il futuro della figlia di Alessandro e Mailyn.

Il Tribunale dei minori di Trieste ha avviato le pratiche per valutare l’idoneità della famiglia allargata materna colombiana a prendersi cura della bimba di sei mesi, figlia di Mailyn Castro Monsalvo (accusata dell’omicidio a Gemona assieme a Lorena Venier) e di Alessandro Venier, la vittima.

Lo rende noto l’Ansa, riportando le parole dell’avvocata Federica Tosel, che insieme al collega Francesco De Carlo assiste la giovane donna colombiana. “Il Tribunale – spiega Tosel – ha richiesto al Consolato colombiano in Italia di fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione della famiglia materna. Nel frattempo la bambina resterà affidata ai Servizi sociali e sarà collocata in una casa-famiglia”. Era stata la stessa Mailyn a chiedere che la piccola fosse affidata alla sua famiglia.