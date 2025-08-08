Lignano, 16enne cade dal quarto piano e sbatte sul cemento: è grave

E’ caduto da un balcone del 4° piano a Lignano.

Un ragazzo tedesco di 16 anni è caduto dal quarto piano di un edificio nel villaggio Bella Italia a Lignano Sabbiadoro dove è in vacanza con alcuni amici. Il giovane ha impattato violentemente contro un tetto in cemento di una struttura al primo piano.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 di Lignano lo hanno stabilizzato sul posto, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti con autoscala e APS per permettere l’evacuazione in sicurezza del giovane.

Il ragazzo è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Udine con un politrauma ed è ricoverato in condizioni gravi, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Lignano per gli accertamenti del caso ma secondo le prime ricostruzioni la caduta sarebbe dovuta a motivi accidentali.