Ritrovata la ragazza scomparsa da Gemona, Carmela Ponticelli.

Gemona e il Friuli tirano un sospiro di sollievo: la ragazza scomparsa da domenica pomeriggio, Carmela Ponticelli, è stata ritrovata oggi. A dare la bella notizia, via social, il sindaco Roberto Revelant: “Carmela è stata ritrovata e riaffidata alla famiglia. Ringraziamo tutti per la collaborazione. Un grazie ai carabinieri di Gemona e Tolmezzo”.

La ragazza, di 25 anni, si era allontanata da casa il 25 agosto a bordo della sua auto e non aveva dato più notizie di sé. L’annuncio della scomparsa aveva cominciato a circolare sui social ieri ed è stato ripreso dallo stesso primo cittadino che aveva lanciato un appello per chiunque avesse informazioni. Per fortuna, la vicenda si è conclusa positivamente.