Il furto a Fagagna.

Brutta sorpresa per un 53enne friulano: al rientro, ha trovato la sua abitazione a soqquadro mentre tutti i gioielli e i monili d’oro erano spariti; il furto è avvenuto a Fagagna, nella notte tra il 23 e il 24 agosto ed è stato denunciato nel pomeriggio di ieri alla locale stazione dei carabinieri. I malviventi sono entrati in casa dopo aver forzato un infisso e hanno portato via preziosi per un valore di circa 7mila euro.