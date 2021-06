I parapendisti caduti sul Cuarnan.

Si stavano librando nei cieli del Friuli, quando qualcosa è andato storto. Paura, nel primo pomeriggio, per due parapendisti a Gemona.

Stavano sorvolando il Cuarnan quando, per cause in corso di accertamento, si sono schiantati sulla montagna. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Dalle prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita.

Sul posto il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. I due parapendisti sono stati portati in ospedale con l’elisoccorso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

(Visited 287 times, 420 visits today)