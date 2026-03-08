A Gemona la scuola di alta formazione sulla resilienza per lo sviluppo sostenibile

L’Università di Udine inaugura Uniud ResilHub, la nuova Scuola laboratoriale di alta formazione in resilienza per lo sviluppo sostenibile. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 9 marzo alle 11, a Palazzo Fantoni a Gemona del Friuli.



Il nuovo centro nasce con l’obiettivo di formare competenze avanzate nella gestione dei rischi, nel supporto alle decisioni e nella costruzione di comunità resilienti, attraverso un approccio interdisciplinare che mette in dialogo università, istituzioni e territorio.

La nuova scuola sulla resilienza

Il progetto è sviluppato in stretta collaborazione con la Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza dell’Ateneo friulano e si ispira ai più recenti orientamenti delle Nazioni Unite sul tema della prevenzione e della gestione delle emergenze.



L’obiettivo è creare una piattaforma di formazione e sperimentazione, capace di preparare figure professionali specializzate nella pianificazione del rischio e nella gestione delle crisi, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle comunità.

Il programma dell’inaugurazione

L’evento inaugurale sarà aperto da Andrea Cafarelli, delegato dell’Università di Udine per la sede di Gemona del Friuli. A seguire sono previsti gli interventi del sindaco Roberto Revelant, del rettore Angelo Montanari e dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.

La presentazione ufficiale di Uniud ResilHub sarà affidata a Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco e direttore della nuova scuola, che illustrerà obiettivi e struttura didattica del progetto. Durante l’incontro Amedeo Aristei, direttore centrale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, presenterà il profilo professionale del Resilience officer, figura che opera all’interno del Comitato regionale per le emergenze (Corem).

A questa nuova professionalità sarà dedicato il primo corso della scuola, nato da un percorso di coprogettazione tra Università di Udine e Protezione civile regionale. Seguirà l’intervento dell’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che approfondirà il ruolo della resilienza nella prevenzione delle emergenze. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.