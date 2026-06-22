A 93 anni sfila ancora con la sua tromba: la storia dell’alpino Bruno

Bruno Casonato, alpino classe 1933, ha voluto essere presente con la sua tromba al raduno di Gemona: “Me la sentivo, e allora si fa”.

Novantatré anni ad agosto e una determinazione che non conosce età: è la storia di Bruno Casonato, alpino classe 1933, che anche quest’anno ha voluto essere presente al raduno di Gemona, dedicato agli alpini colpiti dal terremoto del 1976 e ai protagonisti della ricostruzione.

Nonostante il caldo intenso che ha messo a dura prova anche gli operatori sanitari, Casonato si è presentato con la sua tromba, il suo strumento musicale. “Me la sentivo, e allora si fa”, ha detto con la semplicità che lo contraddistingue.

Dopo tre ore di attesa sotto il sole, alle 12 in punto di ieri, 21 giugno, quando il sole raggiunge il suo zenit, si è unito ai componenti della “sua” filarmonica, della quale è stato presidente, accompagnando il corteo degli alpini. Tra questi anche il Gruppo Alpini Valvasone Arzene, che lo ha visto in passato alla guida come presidente.

La sua presenza ha rappresentato un ponte tra memoria e futuro: il ricordo degli alpini colpiti dal sisma del Friuli e l’omaggio agli undici cantieri della ricostruzione, nei quali lavorò per mesi anche a Pinzano al Tagliamento. La dimostrazione che la forza di volontà, come dice Bruno Casonato, non ha età.