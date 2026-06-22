Il tragico schianto a Prata di Pordenone: chi era la vittima 18enne

Si chiamava Gabriele Sorgon, aveva 18 anni: è lui la giovanissima vittima del tragico incidente stradale di Prata di Pordenone.

Si chiamava Gabriele Sorgon, aveva 18 anni: è lui la giovanissima vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, lungo la Pordenone-Oderzo, nel territorio di Prata di Pordenone.

Residente a Ceggia, Gabriele si trovava in provincia di Pordenone per fare un giro in moto, la sua passione, insieme ad alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe scontrato contro la fiancata di un piccolo furgone Fiat che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio. Nell’impatto è stato sbalzato dalla moto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Classe 2007, Gabriele frequentava l’istituto professionale Don Bosco di San Donà di Piave. Lascia nel dolore la mamma Claudia, il papà Marco e il fratello più grande Alessio.