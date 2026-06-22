Dossi e curve paraboliche, ecco il Cibert Bike Park di Remanzacco

Taglio del nastro a Remanzacco per il nuovo Cibert Bike Park, investimento da 620mila euro su area verde del Comune.

A Remanzacco taglio del nastro per il nuovo Cibert Bike Park con annessa pista di pump track, un intervento da 620 mila euro realizzato in un’area verde nel centro del Comune. Alla cerimonia era presente l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha definito la concertazione “uno strumento ideale” per portare avanti progetti a beneficio delle comunità locali.

Il nuovo circuito, pensato per diverse discipline sportive, è caratterizzato da dossi, cunette e curve paraboliche. Durante l’inaugurazione si sono svolte alcune dimostrazioni curate da Mtb Junior Team Granzon, Società Bocciofila Polisportiva Cerneglons, Yoga in Fiore e New Team Fitness, davanti a una folta partecipazione di pubblico.

Secondo Roberti, l’opera rappresenta un investimento importante per il territorio e un’occasione per offrire nuovi spazi di aggregazione e pratica sportiva, soprattutto per i giovani. L’assessore ha ricordato anche la recente inaugurazione del nuovo Vicolo della Cooperativa.