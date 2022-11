Nuova pizzeria a Gemona del Friuli

Un sogno inseguito, su cui hanno investito e che ora finalmente si concretizza: domani, infatti, Luca Floreani e Rita Maggiorino inaugurano la loro pizzeria a Gemona del Friuli.

Il taglio del nastro di Pizza Divina, Poca Commedia (questo il nome del locale) è fissato per le 18, in via Taboga 143. “Da venerdì iniziamo l’attività vera e propria dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18 alle 21 – scrivono sui social i titolari -. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno, grazie a chi vorrà festeggiare con noi l’apertura domani sera e grazie a chi ogni giorno vorrà passare da noi ad assaggiare le nostre creazioni”.

Quello di aprire la pizzeria è un obiettivo su cui la coppia ha lavorato a lungo, tanto che Luca ha lasciato il suo precedente lavoro (dopo 19 anni) per realizzarlo. Un sogno che diventa realtà e che ha vinto anche contro i timori per il momento economico non facile. Il nuovo locale proporrà pizza in teglia con farina a lunga lievitazione e ingredienti del territorio, che si potrà consumare sul posto o portare a casa in asporto.