Mara De Biaggio frequenta la 3a C della media Marzuttini di Gonars.

Mara De Biaggio, studentessa della 3a C alla secondaria di primo grado “Tita Marzuttini” di Gonars, si aggiudica il primo premio al concorso d’arte internazionale “Un poster per la pace” del Lions del Triveneto. Ma non solo perché tutti i secondi classificati, ex aequo, sono studenti e studentesse del Friuli Venezia Giulia.

Le premiazioni sono avvenute a Cison di Valmarino (Treviso) durante il più importante appuntamento annuale dei Lions Club del Distretto 108 Ta2, ovvero il congresso di apertura 2021/2022 guidato dal nuovo governatore, il trevigiano Eddi Frezza. Un evento a cui hanno partecipato oltre 140 partecipanti in rappresentanza del distretto che conta oltre 1.400 soci riuniti in 52 club del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

I premiati.

Nel corso della cerimonia si è tenuta la premiazione di “Un poster per la pace”, concorso d’arte internazionale che dal 1989 coinvolge studenti e studentesse tra gli 11 e i 13 anni. Ai giovani partecipanti era stata richiesta la realizzazione di un poster per promuovere il valore della pace, un’opportunità per esprimere punti di vista personali e aspirazioni collettive, ispirando il mondo tramite l’arte e la creatività.

Oltre a De Biaggio si sono classificati secondi, ex aequo, Thomas Stivella (“F.lli Fonda Savio – Alessandro Manzoni” di Trieste), Aurora Calligaro ““Gen. Antonio Cantore” di Gemona del Friuli), Nicol De Bernardo (“Giuseppe Ungaretti” di Coseano) e Giulia Elettra Sartor (Istituto Salesiano “Don Bosco” di Pordenone). Come segnalazione del governatore Frezza è stata scelta infine Anna Tonon (Istituto Comprensivo “Sebastiano Barozzi” di San Fior, Treviso).

