Profughi in coda alla Casa Rossa di Gorizia

Non si ferma l’emergenza profughi che, dopo Trieste, colpisce anche Gorizia: sono 150, infatti, i migranti arrivati in un solo giorno, e che si sono ritrovati in coda davanti alla Polizia di frontiera nel piazzale della Casa Rossa. Numeri che nel capoluogo isontino non si vedevano da diversi anni.

A quanto pare, si tratta soprattutto di migranti egiziani e non, come accade solitamente, di profughi afgani e pakistani che seguono la rotta balcanica. Il problema, però, è che le strutture di accoglienza sono sature. Lo stesso problema che registra anche Trieste dove i flussi di arrivi sono continui e i trasferimenti dei migranti in altre strutture non riescono comunque a riequilibrare le presenze.