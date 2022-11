Intossicazione a Tolmezzo a causa di una pentola scordata sui fuochi

Intervento nelle prime ore di oggi, poco prima delle 5:00, in un’abitazione di Tolmezzo per assistere due persone rimaste coinvolte in un episodio di intossicazione.

Accidentalmente, una pentola è rimasta sui fuochi e si sono sprigionati fumi nocivi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo che hanno allertato la Sores e gli infermieri della centrale hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente dal capoluogo carnico. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo per una lieve intossicazione, in codice verde.