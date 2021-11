Esce dal fumo dal tetto di una casa, scatta l’allarme a Gorizia

L’allarme a Lucinico.

Attimi di paura questo pomeriggio a Gorizia per la fuoriuscita di fumo dal tetto di una casa. L’allarme è scattato intorno alle 17 a Lucinico in un’abitazione nei pressi dell’intersezione tra via Giulio Cesare e piazza San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Gorizia e in poco tempo hanno risolto il problema al camino. Per favorire le operazioni la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale di Gorizia e la circolazione è stata deviata.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e dopo i controlli di rito la situazione è tornata alla normalità.

