Bimba investita a Gorizia.

Una bambina di circa 10 anni è stata soccorsa dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto questo pomeriggio a San’Andrea di Gorizia: per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre camminava è stata investita da un mezzo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, quello dell’automedica e l’elisoccorso. Dopo una prima valutazione da parte del personale medico infermieristico, è stata trasportata in volo, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.