A Gorizia caos migranti alla Casa Rossa.

A Gorizia torna il caos nelle immediate vicinanze del valico di Casa Rossa, lungo via Kugy, con i migranti che si radunano nello spazio verde antistante in attesa di conoscere il loro futuro. Durante la notte, alcuni di loro riescono a trovare rifugio all’interno di strutture di fortuna, altri si accontentano di cartoni per terra. E aspettano.

Il caldo di questi giorni di certo non aiuta. Il flusso di persone in arrivo è costante: la rotta balcanica rimane una delle vie privilegiate per chi cerca di raggiungere un futuro migliore. Ma la situazione di caos che si è creata continua a sollevare le proteste di alcuni residenti nella zona della Casa Rossa e del parco della Rimembranza. L’amministrazione comunale, dal canto suo, attraverso l’assessore Francesco Del Sordi ha fatto sapere di volere mettere un freno ai bivacchi improvvisati. E ha annunciato una stretta decisa, con controlli nelle zone dove si radunano i migranti. I quali, però, continunano ad arrivare.