Uno speciale concerto gratuito per la cerimonia di apertura di GO! 2025.

Saranno Daddy G dei Massive Attack e Andy Smith, produttore britannico noto per il suo lavoro come già dj ufficiale dei Portishead, a chiudere le celebrazioni della cerimonia di apertura di GO! 2025 – intitolata Da stazione a stazione – per Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura, con un deejay set in piazza Transalpina che fino a notte fonda promette di lasciare il segno con una serata dance.

L’appuntamento è per l’8 febbraio alle 21.00 (con ingresso già a partire dalle 20.00), quando l’elettronica scenderà in pista in un incrocio di dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat assolutamente irresistibile e contagioso. Il concerto, gratuito e fino a esaurimento dei 4mila posti a disposizione, sarà l’ultima tappa di una lunga giornata che prenderà il via già dal mattino con un ricco programma di iniziative a celebrare l’unità culturale e artistica delle due città con momenti istituzionali, spettacoli e coinvolgenti performance.

Daddy G.

Tra i padri spirituali del trip hop, Grant Marshall, in arte Daddy G, ha avviato la sua carriera nella Bristol d’inizio anni Ottanta co-fondando il Wild Bunch Sound System, collettivo da cui sarebbe poi nata una delle band più importanti dell’ultimo trentennio, i Massive Attack. Innovatore e protagonista di una stagione memorabile della scena elettronica britannica, frutto della commistione tra hip hop, dub, techno, house, Marshall è tutt’oggi impegnato con i Massive: lui e il suo socio Robert “3D” Del Naja, unici due membri fondatori rimasti nel gruppo e grazie alla sua raffinata e sconfinata cultura musicale e a una riconosciuta abilità tecnica gira i migliori club del mondo anche come deejay. È in questa veste che nel 2004 ha pubblicato una compilation di successo – interessante viaggio che da Tricky conduce ad Aretha Franklin passando per Les Négresses Vertes – per la rinomata serie Dj-Kicks targata !K7, nonché da tempo propone set ipnotici ed esplosivi, con cui rende omaggio alla musica che lo ha formato artisticamente.

Andy Smith.

Conosciuto ai più come il creatore dei beats dei Portishead e recentemente dei Prodigy, Andy Smith spazia nei suoi set tra early house, northern soul, classici del funk, boogie e disco, sceltissime tunes ska rocksteady e reggae fino al rhythm & blues anni Cinquanta. Il suo album, The Document (1998), è diventato la colonna sonora di un’intera generazione: in questo disco sono mixate tracce di artisti come Tom Jones, Peggy Lee, Jungle Brothers e The Spencer David Group. Dopo il successo di The Document, che ha venduto oltre 100mila copie, Andy Smith ha pubblicato The Document 2 e 3, accolti da un vero trionfo di pubblico e di critica. Altre splendide compilation di Andy Smith sono Freestyle Mix, Let’s Boogaloo vol.4, Andy Smith’s Northern Soul, Trojan Document e Greensleeves Document due raccolte di ottimo roots reggae d’annata e recentemente, in occasione del Record Store Day, Jam up & Twist per l’etichetta Culture of Soul. Nel corso della serata, Andy Smith proporrà un set unico e ipnotico, con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto.

L’inaugurazione di GO! 2025 è un evento unico, che celebra il legame tra due città e due culture, proiettandole in una dimensione europea e internazionale, senza confini e i due DJ set promettono di offrire un’esperienza immersiva che chiuderà in bellezza una giornata indimenticabile. L’appuntamento è inserito nel programma di GO! 2025 organizzato da PromoTurismoFVG in collaborazione con Zenit srl.