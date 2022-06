In Fvg la benzina torna sopra i 2 euro, tornano le code in Slovenia

Il prezzo della benzina sale sopra i 2 euro al litro.

I prezzi della benzina e del diesel tornano a salire dopo il tentativo di contenere i prezzi. E con questa torna a riproporsi l’annosa domanda tra gli abitanti del Friuli Venezia Giulia: per fare il pieno mi conviene andare in Slovenia, oppure è meglio rifornirsi nella parta italiana del confine?

Il confronto dei prezzi.

Ogni distributore ha il suo prezzo, ma a Gorizia, nel confine italiano, volendo stare attenti fino all’ultimo centesimo il prezzo migliore che si può trovare è di 1,899 euro al litro, ma è un eccezione. Per il resto i prezzi sfiorano tutti i due euro a litro. Fino ad arrivare a 2,199 euro al litro per il servito. Il gasolio non riporta prezzi molto differenti, anche lui vicinissimo ai 2 euro al litro.



Adesso che abbiamo visto i prezzi della benzina e del diesel in Italia, qual è il prezzario subito al di là del confine? In Slovenia la situazione è molto differente, grazie al tetto massimo imposto dal governo. Un litro di benzina costa 1,560 euro nei distributori adiacente al confine. Il costo del diesel è un po’ superiore ma comunque molto concorrenziale: 1.668 euro al litro (contro i 2 euro di quello italiano).

I prezzi italiani non reggono il confronto, quindi, nonostante ci siano in Friuli Venezia Giulia in vigore gli sconti regionali sul prezzo di benzina e diesel almeno per tutto il mese di giugno. Per i possessori della tessera al momento, per la zona 1 si aggiungono altri 29 centesimi per la benzina e 20 per il diesel, mentre per la zona 2 altri 22 centesimi per benzina e 16 per il gasolio. Per quello che succederà allo sconto regionale dopo il 30 giugno invece ancora non si sa.

