Migliaia di austriaci a Lignano, Pentecoste tra eccessi e divieti

La Pentecoste a Lignano.

Lignano resta sempre la meta indiscussa per i turisti austriaci e non solo, soprattutto quando, dopo due anni di freno a mano tirato, i tanto attesi giorni dedicati alla Pentecoste entrano nel vivo della loro essenza.

Un’essenza che spesso ci ha ricondotto a fatti di cronaca caratterizzati da eccessi, da diatribe accese tra qualcuno che, spesso, ha alzato decisamente troppo il gomito, o ancora, da atti di vandalismo. Venerdì infatti, alcuni turisti decisamente troppo audaci, dopo aver improvvisato una festa sulla spiaggia di Sabbiadoro con tanto di alcool, musica e situazioni moleste a danno degli altri turisti, sono stati sanzionati e dovere. La partenza non è stata delle migliori, ma parrebbe l’unica situazione di emergenza verificatasi.

Quest’anno, il comune di Lignano Sabbiadoro, nonostante sia sempre ben lieto di accogliere numeri importanti di turisti pronti a festeggiare in grande stile, e, di conseguenza, di toccare finalmente con mano la ripresa economica che tanto abbiamo atteso, ha voluto tutelare la sicurezza della comunità, stilando delle regole volte a limitare, se non addirittura ad azzerare, gli episodi poco edificanti ai quali spesso abbiamo assistito gli anni precedenti. Divertimento si, ma nel rispetto civile di persone e ambiente.



Proprio per questo motivo, dal due al sei giugno, sarà vietato somministrare bevande in bottigliette di vetro, sarà consentito consumare unicamente vicino ai locali, sarà vietato fare concerti e, nel caso in cui qualche locale volesse allietare la serata con gruppi musicali, dovrà premunirsi del personale di sicurezza. Può sembrare una nota un po’ bizzarra, ma in questi quattro giorni sarà vietata anche la vendita di angurie, e non è poi così difficile scorgerne le motivazioni. I turisti, abituati al divertimento senza limiti, sembra non abbiano compreso fino in fondo l’importanza di rispettare queste preziose regole, tanto che troviamo, sabato sera, ragazzi decisamente troppo euforici cantare a squarciagola con le casse autoalimentate portate appresso direttamente dalla spiaggia dove, fino a poche ore fa, si trovavano a prendere il sole, ballare, coinvolgendo i passanti che spesso, vogliono trascorrere in maniera molto più tranquilla la vigilia della Pentecoste.

Nonostante queste piccole prevedibili note un pochino troppo colorite, gli esercenti, memori degli anni passati , sono rimasti piacevolmente sorpresi dal comportamento tutto sommato gestibile, dei turisti festaioli.

“La maggior parte dei turisti è arrivato ieri pomeriggio, tant’è che ieri sera, orario aperitivo, le strade erano molto affollate. Posso dire con certezza che quest’anno stiamo avendo una mole di lavoro come mai si è vista da circa una decina d’anni a questa parte”, racconta, orgoglioso, Vincenzo Bellomo , responsabile del Fontana cafè , uno dei punti di riferimento maggiori della zona centrale di Sabbiadoro. ” Durante queste serate faremo musica con dj, ci siamo premuniti di assumere personale per la sicurezza, come da ordinanza, e questa sera siamo passati da tre a cinque addetti, proprio per la mole di lavoro”, continua Bellomo. Nel frattempo, sono arrivate tre corriere di austriaci: sono tutti tra i 18 e i 30 anni, con una gran voglia di divertirsi. Janka, che arriva direttamente da Nassfeld, ha scelto Lignano per festeggiare il compimento della maggiore età. È in vacanza con la sorella, il fidanzato ed alcuni amici ” È la prima volta che vengo a visitare Lignano, anche se da noi è una località molto conosciuta. Stasera festeggerò il mio compleanno, sono molto emozionata, qui mi sento già a casa, ci sono molte soluzioni per i giovani”, racconta.

Certi che le aspettative della giovane turista non verranno disilluse, l’attenzione si sposta in un altro punto strategico per quanto concerne la movida lignanese e non solo: piazza Marcello d’Olivo. ” Stiamo lavorando davvero parecchio, il clima è sereno, sicuramente è una Pentecoste diversa da quelle alle quali eravamo abituati. Molta più diligenza, in linea di massima”, racconta Paolo Bartolini, storico titolare del Tenda Bar di Lignano Pineta. Linea di pensiero condivisa anche dalle forze dell’ordine, che quest’anno, in occasione di questa ricorrenza, sono state implementate da personale di supporto “qualche intervento di lieve entità, qualche verbale per stato di ebbrezza. Tutto sommato, un sabato più che tranquillo”, ci racconta F.G, polizia locale. Sembrerebbe quindi, che le disposizioni della giunta comunale, finora, stiano raccogliendo i loro frutti. Domenica sarà l’ultimo giorno di baldoria per tutti quanti e ci piacerebbe ricordarlo come, oltre l’anno della ripresa, come l’anno in cui, finalmente, il senso civico ha regalato spensieratezza e sano divertimento sia ai turisti che agli esercenti.

