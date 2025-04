Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 8 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 8 aprile si presenta all’insegna della variabilità, con cielo in prevalenza irregolarmente nuvoloso e un lieve rischio di piogge isolate, in particolare nel settore montano. Nelle Prealpi Giulie, infatti, nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche locale e debole precipitazione, con quota neve prevista tra i 1200 e i 1400 metri.

Sulla pianura friulana le condizioni saranno generalmente asciutte, anche se durante la notte e le prime ore del mattino sono attese gelate locali, specialmente nella parte orientale della regione. Le gelate notturne potrebbero interessare anche la zona montana, complice l’abbassamento delle temperature.

Per quanto riguarda i valori termici, le minime in pianura si attestano tra 0 e 4 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi. Sulla costa, le minime saranno leggermente più alte, tra 3 e 6 gradi, con massime comprese tra 12 e 15 gradi. In montagna, a quota 1000 metri la temperatura media sarà intorno ai 3 gradi, mentre a 2000 metri si scenderà fino a -4 gradi.