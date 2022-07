Goriziano muore sulle Dolomiti.

Il volo è stato di più di 25 metri, mentre stava percorrendo la ferrata Santner, sul Catinaccio, in Alto Adige. Non si sa ancora se sia stato colpito da un malore, oppure se a tradirlo sia stato una disattenzione. La vittima è Marco Mlakar, un goriziano di 55 anni amante della montagna. E da appassionato aveva deciso di calcare un itinerario classico, per chi è cultore delle Dolomiti. Poi alle 16 di sabato è avvenuta la caduta.

L’intervenuti l’elisoccorso “Pelikan 1” sul posto è stato tempestivo, seguito da quello della Guardia di finanza e del Soccorso alpino di Bolzano. Ma ogni intervento è stato senza, esito, così come il tentativo di rianimazione. Marco Mlakar era già morto. L’elicottero è stato d’aiuto per recuperare il corpo dell’escursionista.



L’uomo goriziano sembra non fosse da solo quando è caduto per i lunghi 25 metri, era andato a fare la ferrata Santner con degli amici, tutti del Friuli Venezia Giulia. Si stavano godendo una giornata tra amici, prima che Mlakar mancasse la presa sulla montagna, morendo sul colpo. Il goriziano è la seconda vittima in 7 giorni del Catinaccio, dove sulla ferrata Laurenzi un aveva già perso la vita.