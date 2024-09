Il programma di sabato 28 settembre di Gusti di Frontiera.

Entra nel vivo la 19esima edizione di Gusti di Frontiera, che fino a domenica (29 settembre) invaderà con i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze di Gorizia. La nuova avventura intorno al cibo e i sapori del mondo propone quest’anno 350 stand dai 5 continenti distribuiti nei consueti 14 Borghi geografici.

L’ormai collaudatissima kermesse enogastronomica organizzata dal Comune di Gorizia – con il fondamentale contributo della Regione e PromoTurismo FVG, in collaborazione con Go! 2025 Nova Gorica-Gorizia, Apt Gorizia e TPL FVG – si distingue come vetrina dell’enogastronomia internazionale di proporzioni uniche, in assoluto la più imponente e partecipata del Nordest italiano.

Tra goloso cibo di strada, piatti legati alla tradizione e specialità più spiccatamente esotiche, con griglie sempre incandescenti, gli evergreen kürtőskalács ungheresi e i belgi coccoretti, le profumate spezie degli stand indiani, il caldo ramen giapponese, la geografia del gusto propone i migliori piatti e prodotti dai quattro angoli del globo: Borgo Italia, con spazio per tutte le regioni italiane, compreso Borgo Friuli Venezia Giulia, l’Europa suddivisa in Borgo Nord Europa, Borgo Europa Centrale e Borgo Slovenia e Balcani. Ancora, Borgo Francia Borgo Iberico, Borgo Latino e Americano, Borgo Oriente, la new entry Borgo Dolci Gusti e le gettonatissime offerte di Borgo Truckfood.

Ma Gusti di Frontiera 2024 non è solo un’esperienza di degustazione: nello spazio dedicato di Piazza Sant’Antonio il Salotto del Gusto – curato da Nicola Santini e Fabiana Romanutti –– ospita riflessioni sulla cultura del cibo, con talk aperti al pubblico in cui i grandi nomi nazionali del food si incontrano e dialogano con personalità ed eccellenze produttive locali.

Sabato 28 settembre il Salotto aprirà eccezionalmente già dalla tarda mattina, alle 12:00, per ospitare l’istrionico chef e conduttore televisivo Andrea Mainardi, protagonista di un atteso show cooking con degustazione. Attualmente impegnato su RAI 1 con Antonella Clerici nel programma “È sempre mezzogiorno” Mainardi presenterà per l’occasione anche un cocktail ideato per Gusti di Frontiera con la collaborazione di Alex Coletti, docente di sala bar alla scuola alberghiera Ad Formandum di Gorizia. Presenti anche alcuni allievi di cucina e di sala: Marko Ivicic, Tomas Piran, Carol Medeot, Genny Rita Marchi.

Alle 17:00 parte un pomeriggio dedicato alle “Parole da mangiare. La cucina in radio”. Il talk di apertura ospiterà un dialogo tra Francesca Romana Barberini – storica conduttrice televisiva (Gambero Rosso, Alice TV), attualmente alla guida di un gettonatissimo programma radiofonico sui temi del food su Radio Dimensione Suono – e Francesco Vergovich, autore e conduttore di Radio Radio.

Ospiti dell’appuntamento giocare in casa Roberto Zottar, autore di libri di ricette e di storia della cucina e curatore della rubrica delle ricette del popolare programma radiofonico della sede Rai FVG Vita nei campi, Martin Figelj, presidente Coldiretti FVG, Ivo Bozzato, direttore Coldiretti FVG e Saša Radikon, presidente Associazione produttori Ribolla di Oslavia. Quattro voci autorevoli per parlare di ricette della tradizione, del cibo naturale e processato, delle filiere dal produttore al consumatore e della storia e del lavoro dei sette produttori di vino delle colline di Oslavia. La giornata al Salotto del Gusto si concluderà con la degustazione con vignaioli di Oslavia curata da O.N.A.V. Gorizia.

Ad affiancare il Salotto del Gusto nel grande spazio di Gusti in Piazza, anche numerose altre postazioni per celebrare e promuovere l’enogastronomia di qualità del nostro territorio con i presidi Slow Food. All’interno dello stand del Comune di Gorizia trova spazio l’Onav con le degustazioni dei vini del territorio e lo stand di Nova Gorizia con tipicità enogastronomiche proposte da aziende slovene. Gli stand di Gusti di Frontiera 2024 rispettano le seguenti aperture: sabato dalle 10.30 alle 03.00, mentre domenica dalle 10.30 alle 24.00.