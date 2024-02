Gorizia, malore in centro per un 54enne: salvato dai carabinieri.

Ha un malore mentre passeggia per il centro di Gorizia, salvato dai carabinieri che lo soccorrono dopo averlo visto barcollare. E’ successo nel pomeriggio del 9 febbraio: i carabinieri della Stazione di Gorizia Montesanto hanno soccorso un 54enne colpito da un malore mentre passeggiava per le vie del centro di Gorizia. I militari, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo per prevenire i furti in abitazione nel capoluogo isontino, notavano in via dei Rabatta un uomo che barcollava vistosamente e che si accasciava a terra.

Il provvidenziale intervento dei militari, presenti in un momento in cui la strada era deserta, ha permesso l’attivazione tempestiva dei soccorsi e l’immediato trasporto dello stesso al locale Pronto Soccorso, dove veniva prontamente assistito, scongiurando così più gravi conseguenze per il malcapitato.