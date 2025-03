Anche i militari a scuola di guida sicura: la Brigata Pozzuolo al volante con Aci

I militari della Brigata Pozzuolo a scuola di guida sicura con l’Aci.

Tre giorni di formazione per oltre 150 militari della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” all’insegna della sicurezza stradale: dall’11 al 13 marzo, nella Caserma Montesanto di Gorizia, i formatori Aci Ready2Go hanno guidato un percorso teorico e pratico per affinare le capacità di guida in condizioni critiche, nell’ambito del progetto GO4Safety FVG, promosso dall’Automobile Club Gorizia per conto della Regione Friuli Venezia Giulia per la guida sicura.

Il programma ha previsto due sessioni quotidiane con lezioni in aula su sicurezza attiva e passiva, limiti di velocità e tecniche per prevenire gli incidenti, seguite da prove pratiche di guida sicura. Gli esercizi hanno incluso slalom dinamici per la gestione di sotto e sovrasterzo, test su fondo a scarsa aderenza ed evitamento ostacoli con utilizzo del sistema ABS.

I numeri degli incidenti stradali in provincia di Gorizia nel 2023 evidenziano l’importanza di iniziative come questa: 414 sinistri, con 9 vittime e 557 feriti. Nel solo comune di Gorizia si sono registrati 89 incidenti con 111 feriti.

Soddisfazione è stata espressa dal Colonnello Diego Cicuto, Comandante del Distaccamento:

“Il nostro personale, già altamente specializzato, ha apprezzato questo momento formativo. La sicurezza stradale è alla base del nostro operato e ogni occasione per migliorarla è preziosa.” Anche il Prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato per ridurre l’incidentalità, coinvolgendo istituzioni e cittadini attraverso educazione, controlli e miglioramento delle infrastrutture.

Per la Presidente di Ac Gorizia, Cristina Pagliara, questa collaborazione con l’Esercito è fondamentale per rafforzare le competenze di guida in situazioni estreme, soprattutto per militari impegnati in operazioni internazionali su strade difficili e in condizioni meteorologiche avverse. Grazie alle attività formative realizzate con Aci oltre 1.400 militari hanno già migliorato la propria consapevolezza alla guida. L’incontro di Gorizia è stato il settimo progetto dedicato alle Forze Armate, dopo quelli di Salerno, Rivoli, Lainate, L’Aquila, Fossano e Sassari.