L’iniziativa per la mostra dei ricami delle Orsoline.

Grande successo per la mostra “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” in corso al Museo della Moda e delle Arti applicate di Gorizia. Tanto che per tutto il mese di gennaio, ogni sabato e domenica alle 16, sarà possibile visitare accompagnati da una guida gratuita.

Un’ulteriore visita guidata si terrà giovedì 6 gennaio. I visitatori così potranno visitare la mostra, pagando solo il biglietto d’ingresso, mentre potranno usufruire delle guide in modo gratuite.

La mostra.

La mostra è stata organizzata da Erpac FVG, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. Un vero e proprio patrimonio quello che si può vedere per le sale espositive: un modo per ripercorrere i quasi 350 anni di storia delle Orsoline a Gorizia. Paramenti sacri, pizzi, tessuti ricamati, questo e molte altre creazioni realizzate dalle Madri Orsoline sono ospitate nel museo.

