Gli eventi di Natale a Gorizia.

Gorizia si prepara al Natale con una ricca e variegata edizione 2022 del Dicembre goriziano il cui programma è stato condiviso fra Comune, Ascom, Pro loco e associazioni cittadine ed è stato presentato questa mattina alla stampa.

Ci saranno eventi praticamente ogni giorno a partire da venerdì 2 dicembre, data in cui si accenderà l’albero natalizio in piazza Vittoria che, considerando la crisi energetica e la conseguente volontà di evitare un’illuminazione troppo costosa vedrà quest’anno protagonista il tradizionale scelto fra le piante di giardini privati che i proprietari avrebbero comunque tagliato.

L’esordio con la tradizionale Fiera di Sant’Andrea si intreccerà con le diverse novità, a partire dalla valorizzazione del Mercato coperto, come location che ospiterà una mostra di presepi e una di foto. Ma anche l’arrivo dei “Skaupaz Toifl” con decine di figuranti che rievocano antiche divinità celtiche e in modo particolare la figura di Frau Perchta, protettrice del mondo animale che veste con pelli, corna e artigli delle bestie. E poi concerti, esibizioni di cori, mostre, visite guidate, fra cui una nella Gorizia sotterranea. Ma anche i tamburini e gli attesissimi Babbi Natale bikers.

Si rinnoverà l’appuntamento con la mostra ”Assaggio vini” ma anche con “La Dama bianca e altre magiche creature” passando attraverso una Caccia al tesoro. E poi, attesissimo, torneerà il Capodanno in piazza Vittoria con musica e i fuochi artificiali a basso impatto acustico.

“Quest’anno sarà un dicembre diverso, abbiamo voluto rendere protagoniste le associazioni locali, coinvolgendole, e come ci aspettavamo hanno risposto positivamente, con grande partecipazione presentando iniziative culturali, sportive e di intrattenimento per questo mese è mezzo di festa. Un primo “esperimento” in ottica 2025 che ha funzionato, grazia anche alla forte collaborazione, oltre che con gli altri assessoricomunali, come quello alla sicurezza, Francesco Del Sordi, e con i delegati allo sport, Giulio Daidone e al commercio, Alessio Zorzenon, con Confcommercio e Pro loco e al supporto di Regione e Camera di Commercio Venezia Giulia che ringrazio davvero di cuore”, commenta l’assessore agli eventi Luca Cagliari.

“La città sarà illuminata, sicuramente in modo più sobrio e facendo attenzione ai costi, solo luminarie a led e prevedendo accensione e spegnimento programmato – continua l’assessore – . La città sarà animata ogni giorni con iniziative gradi e piccini per i più piccini e non solo, San Nicolò, Babbi Natale e befane si aggireranno per la città regalando dolciumi offerti da due straordinarie realtà economiche goriziane, la Withors e la Giulia. Tutto è stato reso possibile grazie, appunto alla collaborazione insieme a Confcommercio, associazione con la quale abbiamo collaborato fin dall’ideazione di questo progetto ma anche al contributo della Cassa rurale del Friuli Venezia Giulia, presente alla conferenza stampa con il vicepresidente Umberto Martinuzzi. Una grande sfida ci attende, GO! 2025, e per questo festeggeremo l’anniversario dell’assegnazione della capitale europea della cultura in piazza Transalpina con una grande festa e scambiandoci gli auguri con Nova Gorica e accedendo l’albero di Natale il 18 dicembre. Insomma un Dicembre goriziano con tanti eventi che vorremmo molto partecipati dai cittadini”.