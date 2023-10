A Udine nasce una scuola di teatro nella palestra di kung fu

Udine, scuola di teatro nella palestra di kung fu.

A Udine nasce una scuola di teatro in una palestra di kung fu: a lanciare l’inedita proposta è l’attrice e autrice Federica Sansevero, che proporrà l’iniziativa a partire da martedì 17 ottobre, nella palestra udinese di Paolo Pittone, in via dei Prati. Il laboratorio avrà cadenza settimanale – appuntamento sempre il martedì, dalle 20.30 alle 22.15, fino alla metà di giugno – ed è aperto a tutti, senza limiti di età né requisiti di precedente esperienza nel settore.

Federica Sansevero insegnerà ai partecipanti le tecniche vocali e dell’espressione corporea, spiegando come ognuno possa diventare artefice delle proprie partiture sceniche: un percorso culturale, insomma, e di crescita personale, prima ancora che un corso di teatro in senso stretto. I partecipanti impareranno il linguaggio del corpo, scoprendo, anche attraverso il gioco, come raggiungere un ottimale rilassamento psico-fisico e una maggior consapevolezza di sé.

Il soggetto che farà da filo conduttore alle lezioni sarà rappresentato dai “Confini porosi” tra verità e finzione. Gli interessati possono registrarsi inviando una mail all’indirizzo federicasansevero@gmail.com.