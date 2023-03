Notte di maxi controlli sulle strade per la polizia di Gorizia.

Notte di controlli straordinari quella tra venerdì e sabato scorsi per la polizia di Gorizia, volto alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. A tale scopo sono stati utilizzati strumenti e relativi Kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti che prevedono il prelievo della saliva del conducente direttamente su strada. Il servizio è stato svolto dal personale della Sezione di polizia stradale di Gorizia, unitamente al personale dell’Upgsp e dell’Ufficio Sanitario della Questura.

Sono stati controllati complessivamente un centinaio di automobilisti, dei quali 4 sanzionati per superamento dei limiti del tasso alcolemico alla guida di veicoli. Nello specifico uno di loro è stato sanzionato amministrativamente poiché il tasso alcolemico nel sangue era di poco inferiore a 0,80 g/l; gli altri tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in considerazione del fatto che il loro tasso alcolemico superava i 0,80 g/l.

Per tutti, residenti nella zona e dall’età media di 50 anni, si è provveduto al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione e la relativa decurtazione di 10 punti. Inoltre, nel corso della nottata, sono state accertate altre violazioni amministrative al Codice della Strada, in particolar modo quella relativa alla circolazione con veicoli sprovvisti di revisione.

Nelle prossime settimane, in concomitanza con le festività pasquali, verranno programmati ulteriori servizi finalizzati alla prevenzione del fenomeno e al contestuale innalzamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli e per l’incolumità degli utenti.