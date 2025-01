Presentato il programma di Go!2025: Gorizia e Nova Gorica pronte a fare storia

Il programma e la cerimonia inaugurale di Go!2025.

La cerimonia inaugurale della Capitale Europea della Cultura Go!2025 che unisce simbolicamente Gorizia e Nova Gorica, è pronta a diventare un evento memorabile; in programma per sabato 8 febbraio, data simbolica sia per l’Italia sia per la Slovenia: coincide infatti con la Giornata della cultura slovena, che ricorda la scomparsa del poeta sloveno France Prešeren (8 febbraio 1849) e, sul versante italiano, con l’anniversario della nascita del poeta Giuseppe Ungaretti (8 febbraio 1888).

“La giornata inaugurale è stata strutturata con una suddivisione in tre parti, giornaliera, ufficiale e artistica, e partirà da Gorizia: la cerimonia percorrerà i territori di entrambe le città con più di mille performer impegnati in eventi che dureranno fino a sera: la presenza dei più alti vertici dei due Stati, il Presidente Sergio Mattarella per l’Italia e la Presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar, assieme a decine di rappresentanti dagli Stati europei e dalla Commissione europea, dimostra quanto la Capitale della Cultura tranfrontaliera sia un evento decisivo per le istituzioni” ha commentato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga alla presentazione ufficiale.

La manifestazione si aprirà alle 10 dalla stazione ferroviaria di Gorizia con un corteo transfrontaliero, simbolo di unità e condivisione. Tra i momenti più attesi, l’esibizione congiunta delle bande della polizia italiana e slovena, la prima nella storia in cui due corpi di polizia di paesi diversi si esibiscono insieme. Seguirà la sfilata dei sindaci dei territori coinvolti.

La cerimonia culturale prenderà il via in piazza Vittoria alle 11.15, accompagnata dagli interventi dei sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna, e dallo scampanio delle campane di tutte le chiese goriziane. Il programma proseguirà con la performance artistica Walking Sculpture, ideata da Michelangelo Pistoletto, che vedrà artisti, atleti e studenti attraversare i confini tra le due città, fino a raggiungere piazza Bevk a Nova Gorica.

Alle 16, piazza Transalpina, il cuore simbolico di questa unione culturale, ospiterà la cerimonia ufficiale d’inaugurazione alla presenza dei presidenti Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar, insieme a decine di rappresentanti di Stati europei e della Commissione Europea. La piazza, rinnovata per l’occasione grazie ai fondi europei, sarà il fulcro delle celebrazioni.

La giornata culminerà con eventi artistici e musicali, tra cui uno spettacolo a Nova Gorica curato dalla regista Neda Rusjan Bric, e un’illuminazione scenografica del castello di Gorizia accompagnata dalla musica di Remo Anzovino e dei 40 Fingers. La festa transfrontaliera si concluderà in piazza Transalpina con i DJ set di Daddy G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead), proseguendo fino a notte fonda.

Per ragioni logistiche, la partecipazione in piazza Transalpina sarà limitata, ma il momento sarà trasmesso in diretta nelle piazze Vittoria e Bevk, permettendo a tutti di condividere l’emozione di un evento che segna una nuova era di cooperazione culturale tra le due città e i loro popoli.

“Una Capitale della cultura condivisa tra due Stati è la prima volta che accade ed entrerà nella storia di tutte le capitali che si succederanno di anno dopo anno. La scelta è già un simbolo perenne per le istituzioni del nostro continente: il mio ringraziamento va a tutte le istituzioni slovene per la collaborazione con quelle italiane e ai due sindaci di Gorizia e Nova Gorica, perché sono loro ad aver creduto per primi a questo progetto” ha detto Fedriga.

Fedriga ha sottolineato l’enorme valenza culturale dei grandi eventi che la Capitale porta con sé e che “servono per fare dialogare, conoscere, pensare assieme popoli che provengono da

lingue e culture diverse e sono pensati per le persone” e ha rimarcato il forte investimento che la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto ad esempio per lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, anticipando che la Galleria Bombi sarà oggetto di un innovativo progetto di riqualificazione affidato a uno dei più grandi artisti di arte digitale.

Ad illustrare nel dettaglio il programma sono stati la direttrice di Gect Go Romina Kocina, il direttore del programma Stojan Pelko e, per quanto riguarda l’inaugurazione dell’8 febbraio, Mija Lorbek, direttrice dell’ente pubblico sloveno Go! 2025.

Il programma di Go!2025.

Il programma ufficiale di GO! 2025 si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche.

Oltre agli eventi del programma ufficiale, uno tra tutti il Festival della Complessità con grandi protagonisti, fra cui Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergovic, Slavoj Žižek, una sinergia di enti sloveni e italiani ha reso possibile la realizzazione di un palinsesto che – oltre al programma ufficiale candidato per l’ottenimento del titolo europeo – vede nel calendario GO! 2025 progettualità transfrontaliere, internazionali e locali pensate sia per i cittadini dell’area sia per i visitatori.

In particolare, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gect Go ha finanziato 56 progetti transfrontalieri attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia (circa 10 milioni di fondi Ue) e la Regione Friuli Venezia Giulia ha lavorato con le istituzioni del territorio, attraverso la Direzione Cultura e l’Ente regionale per il patrimonio culturale, per far convergere il lavoro di molti operatori culturali di spicco sul tema del confine e finanziato ulteriori iniziative strategiche in ambito culturale per un valore di circa 10 milioni.

Le mostre.

Tra le esposizioni che sono già state inaugurate, ci sono le mostre Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia – presso il Museo di Santa Chiara – visitabile fino al 4 maggio e Andy Warhol. Beyond Borders, un’esposizione aperta anch’essa fino alla stessa data presso Palazzo Attems Petzenstein. Inoltre, a Villa Manin si aprirà nel corso dell’anno la mostra Borders from Turner to Monet to Hopper, a Gorizia la mostra dedicata ai tesori di Aquileia e la mostra Tre Sguardi con le fotografie di Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese che raccontano il confine.

Gorizia ospiterà anche la masterclass per giovani danzatori con l’étoile Eleonora Abbagnato e i ballerini dell’Opera di Roma, le giornate della Fice con Palazzo del Cinema, la produzione di 8 cortometraggi con FVG Film Commission realizzati ad hoc in occasione della Capitale Europea della Cultura e selezionati da una giuria di esperti presieduta dal regista Gabriele Salvatores e il docufilm sul filosofo Carlo Michaelstadter scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.

I concerti e gli eventi tradizionali.

Tra gli appuntamenti si inseriscono anche i concerti di artisti di fama mondiale: i Thirty Seconds to Mars (3 luglio), con l’unica data del Nordest italiano, e i Massive Attack (24 giugno), animeranno entrambi l’Arena di Casa Rossa a Gorizia, luogo un tempo utilizzato come stallo di mezzi pesanti in transito sul confine ed oggi riqualificato e messo a disposizione anche per ospitare grandi eventi. Confermati inoltre i tradizionali appuntamenti goriziani come il festival èStoria, il premio alla sceneggiatura Sergio Amidei e la kermesse enogastronomica Gusti di frontiera, che per l’occasione saranno declinati in chiave transfrontaliera.

Ad affiancare il programma ufficiale di GO! 2025, si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia con appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazionale.

All’interno di questa rassegna hanno già inaugurato le mostre Steve McCurry. Sguardi sul Mondo, aperta fino al 4 maggio al Salone degli Incanti di Trieste; Fotografia Wulz. Trieste, la famiglia, l’atelier disponibile fino al 27 aprile al Magazzino delle Idee della città. Aprirà il 7 febbraio a Villa Manin (Codroipo) anche Scooter Italia 1945-1970, esposizione che racconta il settore degli scooter focalizzandosi sulle aziende italiane che hanno divulgato in tutto il mondo la cultura e l’inventiva che caratterizzano il nostro Paese, attraverso una selezione di 50 modelli provenienti da collezionisti privati ubicati sul territorio regionale.

L’estate di GO!2025&Friends si animerà invece con i live a Villa Manin di Alanis Morissette il 22 giugno e di Sting il 9 luglio. Robbie Williams, il cui live – unico previsto in Italia – è in programma il 17 luglio si esibirà allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Tutte le informazioni dettagliate e aggiornate sono sulla piattaforma www.go2025.eu.