Il romanzo del sindaco Ziberna.

Presentata la riedizione del primo romanzo giallo/thriller scritto dall’attuale sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e pubblicato 25 anni fa, dal titolo “L’ultimo contratto”. L’opera, ormai introvabile nelle librerie anche per il successo di critica e vendite che riscosse all’epoca, è stata rieditata dalla Goliardica Editrice di Trieste e il ricavato dell’autore verrà devoluto in beneficienza.

La storia.

A 46 anni Luca Florio è un uomo arrivato. È riuscito ad ottenere il successo, il denaro ed il potere. Custodisce, però, un segreto che non può svelare a nessuno, nemmeno a sua moglie Giulia, ambiziosa ed affascinante donna in carriera. La ricerca della giustizia fa intersecare la sua vita con quella di esponenti del crimine organizzato – come la mafia del Brenta – ed entrare in contatto con una misteriosa Fondazione, guidata da cinque uomini al di sopra di ogni sospetto, che interviene a difesa delle vittime di violenze, agendo ben oltre i limiti della legalità.

Il romanzo, ambientato prevalentemente nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, avvince il lettore con la sua suspense, i suoi ritmi incalzanti e colpi di scena, sino al sorprendente finale. Molti i riferimenti anche a Trieste, ai suoi luoghi suggestivi, alla sua gastronomia ed architettura.

