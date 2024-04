Guida in stato di ebbrezza e risse notturne a Gorizia.

Durante lo scorso fine settimana, l’attività di controllo straordinario dei carabinieri sul territorio, anche mirata alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, nonché al contrasto dei reati contro il patrimonio, la persona e di quelli connessi allo spaccio di stupefacenti, ha visto in campo le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gorizia, che sono state dislocate nei punti più sensibili del capoluogo isontino, ed in particolare nel centro storico cittadino.

Nel corso dei posti di controllo, sono stati controllati 85 mezzi e 105 persone, con numerosi utenti della strada sottoposti a prova alcolimetrica: una persona è stata sorpresa alla guida in stato di ebrezza, con il conseguente ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’autovettura ai fini della confisca; sono state, altresì, elevante quattro violazioni amministrative per ubriachezza.

A seguito di alcuni interventi per dissidi durante la nottata di sabato, inoltre, quattro persone sono state oggetto di altrettanti ordini di Divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR. – Daspo Urbano) del centro storico di Gorizia, per 48 ore, a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.



I provvedimenti eseguiti, di natura temporanea, sono stati trasmessi al Questore per le valutazioni di competenza: ove il comportamento assunto possa provocare un pregiudizio per la pubblica sicurezza, attraverso un provvedimento motivato, può disporre il divieto di accesso, fino a dodici mesi, ad uno o più luoghi. Nei confronti di uno di loro è stato anche proposto al Questore di Gorizia il foglio di via obbligatorio