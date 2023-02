Gorizia taglia i consumi degli edifici comunali.

Riqualificazione energetica dei principali edifici comunali nell’ottica di una maggiore sostenibilità in termini ambientali ed economici: con questo scopo il Comune di Gorizia ha affidato a Engie, player nel settore energetico, un progetto di ampia portata che riguarda 55 stabili tra scuole, uffici comunali e palestre.

A beneficiare degli interventi decisi dall’amministrazione comunale il settecentesco Palazzo Attems – S. Croce, sede del Municipio di Gorizia e lo storico Museo di Santa Chiara: saranno installati impianti di illuminazione interna di ultima generazione che valorizzeranno, in ottica green, le sedi simbolo della città.

Coinvolte anche 28 scuole.

La riqualificazione energetica coinvolgerà, inoltre, 28 scuole tra primarie e secondarie, 4 palestre e 23 sedi di uffici comunali. Saranno installati impianti solari e fotovoltaici, quest’ultimi su 15 edifici garantendo una copertura del fabbisogno energetico del 40%.

Ogni struttura coinvolta nel progetto vedrà l’installazione di una nuova illuminazione interna (saranno sostituite 9.000 lampade con tecnologia Led). Negli edifici scolastici, inoltre, saranno riqualificate le valvole termostatiche dei caloriferi, in modo da regolare il flusso d’acqua in base alla temperatura richiesta dall’ambiente.

Inoltre, ad integrazione delle infrastrutture già presenti, verranno installate ulteriori sei colonnine di ricarica, di cui cinque per le biciclette elettriche e una per le autovetture, contribuendo al turismo sostenibile della città di Gorizia. Grazie agli interventi, che termineranno entro il 2023, saranno risparmiate all’ambiente 740 tonnellate di CO2 ogni anno, un valore pari alla piantumazione di circa 690 nuovi alberi nella città.

“Un passo importante”.

“In un momento come quello attuale questo intervento, per il quale è stata effettuata una regolare gara, rappresenta davvero un passo importante per il contenimento della spesa energetica del Comune che, con gli aumenti intollerabili di questo periodo, ha raggiunto livelli che mettono a rischio lo stesso bilancio dell’ente. – spiega il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. – Quindi, stiamo compiendo e compiremo sforzi in ogni direzione per ridurre i costi dell’energia e questo è un importante passo che va in tale direzione”.