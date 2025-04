Tony Effe arriva in Friuli Venezia Giulia: il concerto a Gorizia

Un nuovo concerto si inserisce nel sempre più folto palinsesto di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. Tony Effe si esibirà infatti in un esclusivo concerto alla Casa Rossa Arena di Gorizia il 13 luglio, alle 21.30, dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come uno degli artisti più importanti dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi iniziati con la pubblicazione del suo secondo disco da solista, “ICON” (Quadruplo Disco di Platino) e culminati con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Damme ‘na mano”

Il suo ultimo album, “ICON”, è stato il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK, un traguardo che è stata la conferma definitiva di quanto l’artista capitolino sia stato uno dei più apprezzati e influenti del 2024, grazie anche al successo travolgente di alcune hit che ne hanno decretato il successo commerciale come “MIU MIU” e “SESSO E SAMBA” in collaborazione con Gaia.

Il concerto di Tony Effe alla Casa Rossa Arena di Gorizia, assieme a ulteriori ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane, si affianca agli spettacoli già annunciati – nella medesima venue sotto il cartellone di GO! 2025 – dei Massive Attack (24 giugno), dei Thirty Seconds To Mars (3 luglio), di Alfa (25 luglio) e non solo: altri live saranno rivelati prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età.

Chi è Tony Effe



Tony Effe, artista da oltre 1,5 BLN di streaming con 37 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro, è arrivato al Festival della Canzone Italiana dopo un anno pieno di riconoscimenti. Il suo secondo album da solista, ICON (Quadruplo Disco di Platino) – con la collaborazione di alcuni dei più importanti artisti della scena rap e trap – è il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK, un traguardo che lo conferma come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Ha dominato l’estate con Sesso e Samba – la hit dell’estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino con più di 250 MLN di streaming – il singolo che per più settimane nel 2024, 12 consecutive, è rimasto al primo posto in classifica FIMI/GfK. Ad ottobre è stato protagonista di ICON TOUR, due incredibili live sold out al Palazzo dello Sport a Roma e all’Unipol Forum di Milano.