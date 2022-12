Alexa sempre più diffusa anche in Fvg e nel Goriziano.

Alexa, che quest’anno ha festeggiato il suo quarto compleanno, è entrata in così poco tempo nelle case e nel cuore degli italiani, e anche dei goriziani. I quali ormai non vogliono più rinunciare all’assistente vocale di Amazon per organizzare la propria quotidianità.

E se si parla di interazioni con Alexa, in Friuli-Venezia Giulia sono in continuo aumento in tutte le province, in particolare a Trieste e Gorizia, con un incremento del 36% e del 33%, rispettivamente. Ma cosa chiedono i goriziani ad Alexa?

Alexa per la produttività: timer, sveglie, promemoria e shopping list.

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Dai timer, alle sveglie e ai promemoria fino alla gestione di calendari e note, Alexa si occupa dei dettagli, facendoci risparmiare tempo e rendendo le nostre giornate più semplici e divertenti. Queste funzioni di Alexa sono tra le più amate e utilizzate.

E la sveglia? Il buongiorno si vede da Alexa nelle città di Trieste e Pordenone,dove gli utenti hanno chiesto all’assistente vocale di Amazon di essere accompagnati nel nuovo giorno il 52% e il 48% di volte in più rispetto al 2021.

Alexa per la Casa Intelligente: controllo dei dispositivi compatibili e routine.

Alexa può trasformare ogni abitazione in una Casa Intelligente attraverso il controllo vocale di dispositivi compatibili come luci, prese e telecamere. Sono più di 14 milioni le interazioni relative alla Casa Intelligente registrate in Friuli-Venezia Giulia.

Alexa per l’intrattenimento: musica per tutti i gusti.

“Alexa, riproduci Farfalle”. Con Alexa e Amazon Music è possibile scegliere i brani, gli artisti, le stazioni radio o i generi che si preferiscono in base ai propri gusti e momenti della giornata, usando semplicemente la voce. Sono più di 250 milioni le interazioni con la musica eseguite in Veneto, 22 milioni in Trentino-Alto Adige e 30 milioni in Friuli-Venezia Giulia.

E visto che è di musica che stiamo parlando, quali sono i brani e i cantanti preferiti degli utenti di queste due regioni? Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, così come Dove si balla di Dargen D’Amico e Brividi di Mahmood e Blanco.