La San Marco porta il Leva Contest in Cina

La San Marco sbarca in Cina per spiegare i segreti delle macchine da caffè a leva.

La San Marco sbarca in Cina con una Masterclass e con il Leva Contest: l’azienda di Gradisca d’Isonzo produttrice di macchine per il caffè, ha organizzato 2 giorni di formazione per i baristi e addetti ai lavori della città cinese e 3 giorni di Leva Contest.

Dopo Trieste, Napoli, Rimini e la tappa tailandese lo scorso giugno, La San Marco ha voluto portare in Cina sia una sessione di approfondimento delle caratteristiche che fanno delle macchine da caffè a leva dell’azienda isontina un autentico gioiello di tecnologia made in Italy, sia l’ormai celebra gara che mette in competizione i baristi per numero e qualità di caffè estratto in un preciso lasso di tempo. Domani, nella prima giornata di evento, i partecipanti saranno chiamati ad assistere alla preparazione del caffè con la macchina a leva e ad una vera e propria esplorazione storica delle stesse macchine prodotte da La San Marco.

Teorie meccaniche, tecniche di estrazione, valutazione del flavore e correzione di eventuali inconvenienti saranno le tematiche del primo giorno di formazione. Il giorno successivo saranno affrontate la tostatura, la gestione del locale di caffetteria e l’introduzione al Leva Contest, la gara di estrazione del caffè su macchina a leva. La giornata culminerà con un’avvincente dimostrazione del Leva Contest. E poi 3 intesi giorni di competizioni alla macchina per il caffè a leva, uno strumento studiato per poter condividere esperienze al fine di apportare un utile contributo alla conoscenza dell’espresso, un patrimonio italiano molto popolare ma non conosciuto a fondo, soprattutto all’estero.

Entusiasta dell’evento cinese si è detto il direttore generale de La San Marco Roberto Nocera, presidente nazionale di Ucimac ( Associazione Costruttori Italiani di Macchine per Caffè Espresso) “La San Marco è orgogliosa di essere stata scelta per rappresentare in Cina le macchine da caffè professionali a leva, una delle maggiori eccellenze del made in Italy. Rappresenteremo questa eccellenza attraverso il collaudato format del Leva Contest che declineremo, in terra d’oriente, sia in modalità Leva Contest Speed sia in modalità Leva Contest Sensory. Nella prima – spiega Nocera – i baristi professionisti selezionati per la competizione si sfideranno nell’erogare il maggior numero di caffè, estratti correttamente secondo gli standard del regolamento, in un determinato lasso di tempo. Nella seconda, gli stessi baristi si sfideranno in una gara di tipo “qualitativo” ed avranno l’obiettivo di trasferire nella bevanda i gusti e lo spettro aromatico caratteristico dei caffè in grani utilizzati. Per questo avranno 15 minuti di tempo per regolare i parametri di macinatura e di erogazione delle macchine che utilizzeranno e per erogare i caffè perfetti”.

Intanto fervono i preparativi per la prossima tappa del Leva Contest, in programma al Sigep di Rimini, la fiera la cui prossima edizione prende il via il 20 gennaio 2024. I baristi e tutti coloro che volessero partecipare al contest possono già iscriversi al sito www.maestridellespressonapoletano.it