Mattia muore a 25 anni colto da un malore: era capitano del San Daniele Calcio

Lutto in Friuli per l’improvvisa scomparsa di Mattia Miano.

E’ morto a soli 25 anni a causa di un malore Mattia Miano, giovane geometra di Ciconicco di Fagagna e capitano del san Daniele Calcio. Una tragedia che ha lasciato tutti sconvolti.

Mattia avrebbe dovuto partecipare a un appuntamento di lavoro per una visita in un cantiere, ma il suo collega si è insospettito quando il giovane professionista non si è presentato. Una circostanza alquanto insolita, considerando la precisione e la puntualità che caratterizzavano sempre Mattia.

Preoccupato, il collega si è recato a casa di Mattia insieme al padre del giovane, sperando che tutto fosse a posto. Purtroppo, la tragica scoperta in camera da letto, dove hanno trovato Mattia riverso sul letto. Immediatamente è stato chiamato il Numero Unico di Emergenza, ma purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari, non c’è stato nulla da fare: Mattia Miano era già deceduto.

Oltre alla sua carriera professionale, Mattia era noto e apprezzato per la sua passione per il calcio. Infatti, ricopriva il ruolo di capitano nella squadra di calcio locale, il San Daniele Calcio, che milita in Prima Categoria. La notizia della sua morte ha colpito profondamente anche la squadra sportiva e i suoi compagni di squadra, che lo ricordano come un leader appassionato e determinato.