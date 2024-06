A Grado inventano il cartello Chiara Ferragni per le buche in strada

Avrà pure perso il suo fascino di vip illibata, Chiara Ferragni, in coppia con Fedez, ma quell’occhione disegnato, simbolo della sua ascesa fashion, è ancora più che riconoscibile. Fa così sorridere vederlo utilizzato a Grado, nella via che porta al mercato settimanale, per indicare agli automobilisti una buca sulla strada, che da troppo tempo aspetta di essere tappata. Un cartello artigianale con stile, che non è passato inosservato ai tanti.

Alcuni, divertiti, l’hanno fotografato e condiviso. Lo scopo, del paladino degli ammortizzatori, era nobile: segnalare la buca e porla all’attenzione del prossimo sindaco del comune. Un avvallamento dell’asfalto, come tanti altri, ma che stride con la bellezza della cittadina marinara. Chissà cosa ne penserà la Ferragni scoprendo che il suo celebra occhio, tratto distintivo del suo brand che spazia dalle matite all’intimo, è stato declinato persino in un cartello stradale. Quello che è certo è che il messaggio è apparso agli automobilisti molto… chiaro.