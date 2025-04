Grado inaugura l’estate 2025: più servizi, sport e relax sulla spiaggia GIT

Le novità per la spiaggia di Grado.

Con l’arrivo del 1° maggio prende ufficialmente il via l’estate 2025 della spiaggia GIT di Grado, pronta ad accogliere migliaia di visitatori con nuove proposte all’insegna del comfort, del benessere e dello svago.

A disposizione degli ospiti ci sono oltre 3.000 ombrelloni e 7.000 lettini lungo gli 11 settori dell’arenile, arricchiti quest’anno da numerose novità. Tra queste, l’arrivo di un pizza truck direttamente sulla spiaggia, per gustare uno dei simboli del made in Italy senza allontanarsi dal mare.

Sul fronte del tempo libero e dello sport, vengono inaugurati due nuovi campi da padel, prenotabili tramite l’app GIT Grado, e per i più piccoli la rinnovata Baby Beach ospiterà un grande galeone dei pirati, pensato per il gioco sicuro e creativo.

Torna anche la Spiaggia Rosa, frutto della collaborazione con Fondazione AIRC, che coniuga relax e sensibilizzazione alla ricerca oncologica. Sempre in ottica benessere, GIT introduce quest’anno un servizio di telemedicina in collaborazione con Blue Assistance: gli abbonati con prenotazioni di almeno 7 giorni riceveranno la card QuraKare, utile per consulti medici rapidi in spiaggia, senza sostituire i servizi di emergenza.

La politica smoke-free resta attiva su tutta l’area balneare, per garantire un ambiente più sano e gradevole. In calendario anche numerosi eventi per famiglie, sportivi e amanti del benessere, in una stagione che punta a valorizzare ancora di più la lunga tradizione balneare di Grado.