Le Varvuole tornano dal mare: Grado rivive la sua leggenda più oscura

A Grado il tradizionale arrivo delle streghe del mare: le temibili Varvuole.

Sono loro, le Varvuole, a chiudere in modo suggestivo il calendario degli eventi del Nadal del’Isola a Grado. Lunedì 5 gennaio, a partire dalle 17.45, la città lagunare tornerà a rivivere una delle sue leggende più antiche e affascinanti con lo spettacolo itinerante “Arrivano le Varvuole”.

Secondo la tradizione popolare, le Varvuole — streghe del mare dai denti aguzzi, gli occhi fiammeggianti, i capelli di fil di ferro e le gambe di legno — arrivano a bordo delle tipiche batele, sbarcando a Porto Mandracchio per poi insinuarsi tra calli e piazze tra grida, incantesimi e fumi inquietanti.

Una leggenda che affonda nella storia

La storia delle Varvuole affonda le radici nel passato di Grado, ai tempi delle incursioni dei pirati della Dalmazia che solcavano l’Adriatico per sfuggire all’avanzata dei Turchi. Figure sospese tra storia e mito, le Varvuole rappresentano ancora oggi l’eco di quelle paure antiche, tramandate di generazione in generazione.

Nel racconto popolare, le streghe tentano di rapire i bambini cattivi della città, ma i gradesi, avvisati dall’araldo, mettono in atto contromisure e rituali per difendere i più piccoli e scacciare le creature del mare.

Uno spettacolo che attraversa il centro storico

Lo spettacolo delle Varvuole coinvolge l’intero centro di Grado in un percorso fatto di musica, danza e teatro di strada. Oltre a Porto Mandracchio e a piazza Biagio Marin, le tappe previste raccontano ciascuna un frammento della leggenda: Campiello Porta Nuova, piazza Duca d’Aosta, Campo dei Patriarchi e Casa della Musica.

La regia è firmata da Valentino Pagliei, in collaborazione con Cristina Rovis, e vede la partecipazione di numerose realtà del territorio, tra cui l’Associazione QuattroQuarti, Grado Voga, la Banda Civica Città di Grado, Quelli del Festival, i Gradese Subacquei, l’Associazione nazionale Marinai d’Italia, i Graisani de Palù e la Lega Navale di Grado.

Un inverno vivo tra comicità e musica

L’evento delle Varvuole chiude il cartellone di spettacoli curato da Vivace Eventi, che anche quest’anno ha animato l’inverno gradese trasformando la località balneare in un punto di incontro per residenti e turisti.

Il programma prevede per sabato 3 gennaio alle 18 in piazza Biagio Marin con il cabaret di Gianluca Impastato, volto noto di “Colorado Cafè” e “Only Fun”, mentre domenica 4 gennaio alle 19 sarà la volta dei Corte di Lunas, band friulana che mescola folk, rock e suggestioni medievali in uno spettacolo dal forte impatto scenico.